Jerry Calà si schiera con il governo. Di Maio risponde: "Libidine"

"Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi" . Così il leader pentastellato Luigi dI Maio ha commentato la discesa in campo di Jerry Calà in difesa del governo M5S-Lega.

L'attore ha infatti postato sul suo profilo Twitter un commento sui dubbi avanzati da più parti riguardo alle coperture delle iniziative annunciate dal governo. "Tutti in tv si chiedono dove troverà questo governo i soldi per mantenere le promesse elettorali. Basterebbe che il precedente governo gentilmente svelasse dove ha preso tutti quei miliardi per salvare le banche...".

Luigi Di Maio ha poi rilanciato il post di Calà accompagnandolo con una delle battute più celebri dell’attore: "Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi". Un messaggio che ha ottenuto in poco tempo più 20 mila like e oltre 10 mila condivisioni. Tanti i commenti a favore dell’attore e del leader pentastellato, anche se non mancano gli interventi critici.