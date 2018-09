Il kit bestiale di pronto soccorso

Il consiglio che mi sento di darvi questa settimana è di tenere un piccolo kit per medicazioni nel baule dell'automobile. Poche cose ma talvolta di fondamentale importanza. Due disinfettanti, uno a base di jodio (Betadine) e l'altro di perossido d'idrogeno (acqua ossigenata) al 3%, un pacchetto di garze sterili, un rotolo di cerotto, guanti di lattice non sterili, un paio di siringhe e una fiala di cortisone (chiedere al veterinario) e un paio di guanti morbidi ma robusti.

Le giornate settembrine fresche e soleggiate si prestano a lunghe passeggiate con il cane che può incontrare un suo simile con il quale nasce una zuffa. Ci può scappare la morsicata di più o meno grave. In attesa dell'intervento veterinario la disinfezione precoce con garze imbevute di Betadine può evitare inquinamenti batterici delle ferite. Usare sempre i guanti di lattice e garze , mai cotone. I guanti robusti servono a non farsi mordere (anche dal proprio cane) e la fiala di cortisone in caso di puntura di calabroni o simili. Non usate l'acqua ossigenata che, pur eccellente disinfettante, brucia.

Potete usarla su di voi, in caso di ferite, stringendo un po' i denti. Nel caso aveste dei dubbi, il consiglio sempre valido per tutte le stagioni è quello di rivolgersi al vostro veterinario di fiducia.