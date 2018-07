Kurz: "Su Dublino niente promesse Manca l'unanimità dei Paesi Ue"

Sulla riforma del regolamento di Dublino «c'è una mancanza di unanimità nell'Ue», dice Sebastian Kurz, cancelliere austriaco e dal primo luglio anche leader dell'Austria che ha assunto la presidenza di turno della Ue. Kurz fotografa la mancanza di posizioni convergenti nella Ue sul trattato di Dublino: «È stato così negli ultimi due anni ed è stato così anche nel summit di giugno. Il nostro mestiere è quello di portarla avanti, ma dobbiamo anche essere realisti nel nostro approccio: non posso fare promesse che non posso mantenere», ha spiegato in conferenza stampa a Vienna insieme al presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.