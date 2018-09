La Lega frena il MoVimento: "Chiusura della domenica ​non per città turistiche"

La proposta di legge grillina per la chiusura domenicale dei centri commerciali e degli esercizi commerciali non sta entusiasmando proprio tutti.

E se Luigi Di Maio mette i punti sulle "i" spiegando che i negozi chiuderanno a turno e ogni domenica solo il 25% degli esercizi rimarrà aperto, la Lega frena l'avanzata pentastellata. "La proposta che abbiamo è di non bloccare le aperture domenicali nelle città turistiche", dice il ministro dell'Agricultura e del Turismo.

Gian Marco Centinaio, durante la sua visita alla Fiera del Levante di Bari, mette un freno importante al progetto di Luigi Di Maio e dei grillini. "Immediatamente ho chiesto spiegazioni in merito a questa proposta - ha proseguito il ministro - e non posso pensare che in una realtà turistica si blocchi tutto la domenica. Allora facciamo un ragionamento che ci sia un giorno a settimana di chiusura, che non sia necessariamente la domenica, perchè altrimenti blocchiamo il turismo nel nostro Paese".