La7, lite in tv tra Mario Monti e Matteo Salvini

Diverbio acceso tra Mario Monti e Matteo Salvini durante la puntata di Omnibus su La7. Tema centrale delle scintille tra i due le pensioni e la riforma Fornero. Ad aprire il dibattito è prorpio l'ex premier Mario Monti che rivolgendosi a Salvini afferma: "Finalmente usa un tono civile sulla legge Fornero, cosa che lei raramente ha fatto". Salvini immediatamente scoppia a ridere, ma Monti insiste: "Mi lasci finire". Salvini a questo punto sbotta: "Che vergogna". Monti si gela e lo sguardo mostra profondo imbarazzo. Salvini però prosegue: "La legge Fornero è una riforma profondamente sbagliata, ingiusta, iniqua, disonesta. Almeno chiedere scusa per il dolore causato, per il disastro causato". L'ex premier ribatte: "Ma neanche per idea". Poi Salvini rincara la dose: "Bravi, orgogliosi della vostra riforma. Vorrei che lo dicesse in faccia a milioni di italiani quanto era bella la vostra riforma". Al termine della trasmissione, il leader della Lega Nord ha pubblicato sul suo profilo Facebook il suo intervento e la clip della puntata di Omnibus con una didascalia eloquente: "Ma dove vive certa gente?".