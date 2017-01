Raggi accusa Lombardi in chat: "Paga la baby sitter con soldi pubblici"

"Lei è proprio l'ultima dalla quale accetto lezioni di moralità. Da quella poco di buono che ha fatto passare la baby sitter come assistente parlamentare, facendola pagare con i soldi dei cittadini. Lei di certo non si può permettere di giudicare me", così Virginia Raggi si sarebbe sfogata nella chat "Quattro amici al bar", composta dall'ex capo del personale capitolino arrestato lo scorso 16 dicembre, Raffaele Marra, dall'ex vice sindaco, Daniele Frongia, e dall'ex capo della sua segreteria politica, Salvatore Romeo.

Secondo quando riporta la Repubblica, la sindaca di Roma avrebbe più volte espresso la sua antipatia nei confronti di Roberta Lombardi, deputata del Movimento 5 Stelle, che non si mostrava d'accordo con le scelte della prima cittadina romana. In un'altra parte della chat la Raggi avrebbe infatti scritto: "Non la sopporto. E non sopporto che si permetta di fare la morale a me...da che pulpito! Come se lei fosse una persona integerrima!".

Ora le chat tra i "quattro amici al bar" sono nelle mani degli inquirenti per l'inchiesta sulle nomine che vede la sindaca di Roma indagata per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico per l'incarico di capo della direzione turismo a Renato Marra, fratello di Raffaele, oggi detenuto in carcere.

Le nomine

All'interno della stessa conversazione, Virginia Raggi si sarebbe più volta lamentata delle scelte imposte dall'alto. Riporta la Repubblica: "Questa cosa che mi impongono le nomine io non la reggo. Alla fine sono persone che dovranno lavorare con me. Devono godere della mia fiducia, non della loro. Io vorrei avere gente come voi, persone delle quali mi fido ciecamente. Alla fine sono io il sindaco, sono io che sono stata eletta dai cittadini. Potrò pure decidere la mia squadra". Il riferimento sembrerebbe essere all'ex assessore al bilancio, Marcello Minenna, all'ex capo di gabinetto, Carla Raineri, e all'ex assessore all'ambiente Paola Muraro, indagata per reati ambientali.

I rapporti con Paola Muraro

Virginia Raggi, all'interno della chat, avrebbe anche parlato di Paola Muraro: "Subito non mi piaceva, ma devo dire che è brava. Per fortuna che in questi mesi c'è stata lei. Non so come avrei fatto altrimenti. È una lavoratrice, una persona seria, affidabile e nella sua materia è molto preparata".