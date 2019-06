L'affondo del capo della Consulta: "Sicurezza? Inutili queste leggi"

Il capo della Consulta non si tira indietro. In una lunga intervista concessa ieri a La Stampa, Giorgio Lattanzi ha detto che “ i reati sono in costante diminuzione e ciò nonostante ogni anno - se non addirittura più spesso - viene approvato un ‘pacchetto sicurezza’. Il che mi fa pensare che il problema sicurezza sia spesso enfatizzato dai media, diventando poi un tema politico. E mi fa anche pensare che gli interventi legislativi non servano, visto che si ripetono in continuazione ”.

Secondo il giudice, “ è più facile fare una legge che intervenire sui problemi reali. Più utile, ma certo più difficile, sarebbe agire sulle prassi, sui mezzi delle forze di polizia, sui tempi dei processi ”. Presto la Suprema Corte dovrà esprimersi proprio sul dl Sicurezza, dopo il ricorso presentato da alcune Regioni. Lattanzi, però non teme eventuali polemiche che dovessero scatenarsi: “S appiamo che è possibile, ma un giudice non deve preoccuparsi delle polemiche che le proprie decisioni possono suscitare ”.