L'allarme di Visco: "Tra 2020 e 2030 avremo 230 milioni di migranti"

Il calo demografico è una grave piaga, questo già da diversi anni: il nostro paese è sempre più “vecchio”, l’età media sempre più alta, il numero dei nati è inferiore su base annuale di quello dei morti.

Una situazione quindi molto allarmante, che non solo in Italia ma anche in tutto il vecchio continente si fa fatica ad invertire.

E da Cagliari, dove nelle scorse ore era in visita per l’apertura dell’anno accademico nell’università del capoluogo sardo, il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha lanciato un nuovo allarme in questa direzione: “ Le previsioni indicano che nei prossimi 25 anni il numero di persone di età compresa tra 20 e 64 anni – ha dichiarato Visco – scenderà di quasi 30 milioni in Europa, 6 dei quali in Italia ”.

In pratica, ci saranno molte meno persone in età lavorativa. Per il nostro paese, perdere 6 milioni di cittadini tra i 20 ed 64 anni sarà una dura mazzata. Non solo a livello sociale, ma anche ovviamente sotto il profilo economico: una popolazione numerosa poco più di quella attuale della Sicilia verrà a mancare, questo vuol dire avere meno capitale umano su cui poter investire.

E lo stesso discorso vale per il resto del continente: di fatto una popolazione numerosa quanto la metà di quella attuale italiana da qui al 2045 verrà persa in tutta Europa.

Contestualmente, ed è qui l’altro allarme lanciato da Visco, in Asia ed Africa la popolazione nello stesso arco temporale è destinata ad aumentare: “ La stessa classe di età aumenterà fortemente, invece, in Africa e in Asia, rispettivamente di circa 570 e 290 milioni nelle previsioni delle Nazioni Unite ”, ha continuato Visco.

Questo porta a ritenere che, verso l’Europa, la pressione migratoria sarà sempre più forte sia dal continente nero che da quello asiatico e, in special modo, dal Medio oriente: “ Tra il 2020 e il 2030 – ha infatti ancora affermato il governatore durante il suo discorso a Cagliari – il flusso di nuovi migranti potrebbe raggiungere la cifra record di circa 230 milioni di persone, quasi quanto la loro attuale consistenza ”.

Vale a dire che un flusso di persone sempre più ragguardevole proverà a raggiungere l’Europa da qui già ai prossimi dieci anni.

Una cifra enorme che nasconde la grande insidia relativa alla gestione futura dei canali migratori, tanto dall’Asia quanto dall’Africa. E che, al suo interno, nasconde anche una beffa importante per chi ha sempre diffuso l’idea che al calo demografico in Europa si potesse compensare con i nuovi arrivi: “ Nel nostro continente – ha infatti concluso Visco – gli arrivi previsti non basterebbero più ad impedire una sensibile diminuzione del numero di persone in età attiva ”.

In poche parole, nemmeno l’immigrazione da qui ai prossimi 25 anni basterà a rendere almeno uguale a quello di oggi il numero di persone presenti in Europa in età lavorativa. Dunque, l’unica vera soluzione è quella di provare ad invertire l’attuale rotta demografica, nella consapevolezza che il continuo calo renderà più deboli sia l’Italia che l’Europa.