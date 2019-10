Lanciò cioccolata turca al Parlamento europeo: sospeso leghista Ciocca

Costa cara all'eurodeputato leghista Angelo Ciocca la protesta in Aula contro l'inerzia delle istituzioni europee verso il presidente turco Erdogan e della guerra in Siria. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha imposto nei confronti dell'esponente della Lega una sanzione per grave violazione del regolamento: perdita dell'indennità per 10 giorni e sospensione di 5 giorni.

Per Sassoli, esponente del Pd, Ciocca " ha adottato una condotta turbolenta, compreso l'abbandono del suo seggio e il lancio nel centro dell'Aula di un oggetto per terra ", ovvero una tavoletta di cioccolato turco. Gli europarlamentari, ha detto Sassoli, " devono tenere un linguaggio e un comportamento adeguati al rispetto di questa istituzione ".

Il Parlamento, ha aggiunto l'ex giornalista Rai, ha grande "tolleranza" per qualsiasi opinione politica, ma Ciocca è andato oltre, " adottando un comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti dei colleghi e di questa istituzione ". Per questo, ha spiegato ancora Sassoli intervenendo all'assemblea plenaria di Strasburgo prima del voto sulla risoluzione per equiparare gli Stati alle Ong, poi bocciata dall'Aula, " non tollererò più alcun comportamento che possa danneggiare la dignità e la reputazione del Parlamento ".