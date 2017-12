L'annuncio in Commissione banche della morte di Matteoli

L'annuncio della morte dell'ex ministro Altero Matteoli irrompe in Commissione banche durante l'audizione del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. A dare la notizia della morte è il capogruppo a Montecitorio di Forza Italia, Renato Brunetta: "Oddio è morto Matteoli". La notizia di fatto lascia tutti i persenti in silenzio per qualche secondo stupiti dalla terribile notizia. "È una notizia molto triste, era un grande amico di tutti noi, ma dobbiamo andare avanti", ha affermato il presidente della Commissione, Pierferdinando Casini. "Siamo sconvolti per la tragica e assurda notizia della scomparsa del senatore Altero Matteoli: un vero amico, un uomo di grande valore, un politico di assoluto e indiscusso spessore", ha affermato Brunetta. E ancora: "Il nostro Paese perde con lui un instancabile servitore dello Stato, un uomo che ha messo la sua vita al servizio della buona politica e della nostra Italia. Ci mancheranno la sua grande esperienza, la sua intelligente ironia, la sua capacità di confronto costruttivo, la sua lungimiranza - prosegue il capogruppo - Forza Italia perde un grande protagonista, una persona sincera e leale che in questi anni ha rappresentato un valore aggiunto per la nostra comunità politica. Cordoglio da parte del gruppo azzurro della Camera dei deputati, ci stringiamo alla famiglia in questo straziante momento. Ciao Altero, ciao amico, mancherai a tutti noi".