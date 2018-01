L'Anpi paragona la Shoah ai migranti: "I centri di accoglienza come i lager nazisti"

Sanremo - Gli ebrei paragonati ai migranti e i centri di accoglienza ai campi di concentramento. Non ci sono mezzi termini per Amelia Narciso, presidente (temporaneamente autosospesa per motivi elettorali) dell'Anpi di Sanremo, che nella Giornata della Memoria non esita a paragonare la Shoah all'odierna condizione dei migranti in Europa.

"Quello che stiamo vivendo oggi con i profughi - afferma - è un parallelo di quanto avvenuto ottant'anni fa con gli ebrei. In un periodo in cui la gente sta male, vive male, per colpa della precarietà del lavoro e della crisi economica, qual è il responsabile che i governi attuali ci portano a scegliere e sul quale riversare le colpe? Chi è arrivato a rubarci ciò che già non abbiamo come, la casa e il lavoro. Così come nazismo e fascismo hanno fatto leva su questo presupposti, successivamente alla prima guerra mondiale; oggi, la colpa viene riversata sui più poveri ovvero quei profughi che vivono sotto i ponti, che chiedono l'elemosina e danno fastidio" . Ma non è tutto. "È una situazione in cui a livello umano non si riesce a fare distinzioni - aggiunge Narciso -. Sono, infatti, tutti: brutti, cattivi e pericolosi. Questa è una vergogna dell'Europa, che si atteggia a essere culla dell'umanità e dell'umanesimo" .