L'attore Marescotti: "Non rivoterei i Cinque Stelle"

"Non rivoterei 5Stelle, a meno che non prendessero le distanze dalla Lega" . L'attore Ivano Marescotti, in un'intervista a Repubblica, si dice molto deluso da questo governo e spera che "duri poco, perché è monopolizzato da una destra fascistoide e razzista".

Marescotti, da sempre fedele elettore di sinistra e tra i fondatori del Pd, alle ultime Politiche aveva votato M5S ma ora si dice pentito. "Di sicuro apprezzai l'opposizione al governo precedente. Ma non mi piace tutto del Movimento, non mi piace la sua organizzazione, non ci sono al suo interno livelli democratici accettabili e non apprezzo per niente Grillo", dice l'attore. "In tanti, disgustati dal partito, abbiamo votato per i 5 Stelle, - spiega - ora spero che questo accordo con la Lega duri poco perché questo è un governo conservatore e reazionario monopolizzato da una destra fascistoide e razzista". Per Marescotti il paradosso è che ora la durata dell'esecutivo spetta solo al leader della Lega che potrebbe farlo cadere "per poi andare a vincere le elezioni con Berlusconi" e in tal caso "i 5 Stelle ne usciranno turlupinati". Un'eventualità gradita da Marescotti: "Molto meglio: la cosa peggiore che ci è capitata dal punto di vista politico è che un partito sedicente di sinistra, e il Pd un tempo lo era, si alleasse per un governo con la destra e realizzasse una politica di destra con un punto di vista di sinistra". In definitiva l'attore boccia completamente i grillini che finora hanno portato a casa ben poco mentre "la destra monopolizza le scelte del governo, non solo sugli immigrati, conquistando la fetta degli elettori di destra dei 5 Stelle".