L'austerity di Bonino: Iva doppia e case stangate

Antonio Signorini

Roma Rincari negli alimentari, una botta alla filiera del turismo. Poi il ritorno alla stangata sulla casa firmata da Mario Monti, con un conto da più di 4 miliardi per i proprietari di abitazione principale. Quindi per l'80% delle famiglie italiane. Il tutto condito da una politica sull'immigrazione a maglie larghe.

Emma Bonino parla del programma del suo partito quasi sempre in modo criptico. Un po' perché - spiegavano ieri esponenti ex radicali - sa che, se fosse esplicita, perderebbe voti. Ma anche perché, mettendo insieme le varie policy che un monocolore (improbabile) di +Europa attuerebbe, viene fuori uno scenario da film distopico. Un paese-inferno dove, per un rigore nei conti pubblici male interpretato, si colpiscono i più poveri e, sulla scia di un lassismo che in Europa non ha paragoni, si favoriscono scelte sull'immigrazione, di nuovo a danno dei più deboli. Due giorni fa la storica leader radicale ha rilasciato un'intervista al Sole 24 Ore. Obiettivo: lanciare un messaggio diretto «al cervello e non alla pancia».

A parte alcune proposte in linea con la tradizione radicale che è di rigore nei conti, come lo stop alla spesa pubblica primaria nominale, cioè il freno all'aumento automatico della spesa, Bonino ha spiegato che bisogna tagliare le imposte sul lavoro. Ma i costi vanno coperti, non con tagli alla spesa pubblica (come avrebbero detto i radicali) ma con aumenti delle tasse. A danno dei più deboli.

Vanno trovati 50 miliardi, e 4,5 possono venire dalla reitroduzione dell'Imu stile Monti. Una questione di giustizia ha spiegato, beccandosi subito il rimbrotto via Twitter del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. «L'Ici nel 2011 dava 9 miliardi, l'Imu/Tasi post Monti 25 miliardi. L'abrogazione delle imposte sulla prima casa è costata 3,5 miliardi. Ma, secondo Bonino, per ridurre le tasse su lavoro e imprese bisogna attingere dalla lieve correzione dello spropositato aumento della tassazione sugli immobili. Disarmante».

Il grosso della copertura delle misure di Bonino viene però dall'Iva. Nell'intervista e nelle varie uscite pubbliche, su questo aspetto la leader di +Europa è sempre rimasta sul vago. La formula è: «Abolizione dell'aliquota Iva intermedia del 10%». Dietro queste poche parole c'è un massacro ai consumi e al turismo. L'imposta salirebbe dal 10 al 23%, quindi aumenterebbe del 13% il costo di una serie di prodotti, che non sono certamente di lusso. Della aliquota intermedia fa parte gran parte degli alimentari, compresa la carne fresca e in scatola, la frutta e la verdura e lo zucchero, oppure la fornitura di riscaldamento, condizionamento e acqua calda per la casa e anche la legna da ardere. Iva più che raddoppiata anche per le ristrutturazioni edilizie. Nella lista di beni da stangare, secondo la ricetta Bonino, anche medicinali, normali e omeopatici. Poi ristoranti e alberghi.

Uno scenario da moti in piazza e non perché gli italiani ragionino con la pancia. Soprattutto se accompagnato dall'altro punto forte del programma di Bonino, cioè una politica migratoria e maglie più larghe. Immigrazione regolare più facile, con l'abolizione della Bossi-Fini, ma anche di quella irregolare, con la rinuncia, di fatto, a rimpatriare i richiedenti asilo. Un punto del programma di Bonino, che allontana +Europa dall'Europa, visto che l'Ue chiede all'Italia più controlli e più rimpatri.