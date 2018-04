L'Austria apre i consolati agli altoatesini e fa infuriare Roma

È una decisione che è tornata ad aprile uno scontro che proseguiva sottotraccia quella presa in Austria, pronta ad assicurare assistenza all'estero attraverso i propri consolati anche ai sudtirolesi di lingua tedesca e ladina, anche nel caso in cui nello stesso Paese sia presenta una rappresentenza diplomatica italiana.

Un disegno di legge che il governo guidato da Kurz ha già mandato in parlamento perché sia valutato e che legge come un adeguamento alle normative europee, ma in che realtà va in direzione nettamente contraria, tanto che non ci è voluto molto perché arrivasse un risposta piccata dalla Farnesina, con dichiarazioni del ministro Angelino Alfano.

Per Roma l'iniziativa austriaca è " del tutto contraria al diritto internazionale. Per tale ragione, già ieri, abbiamo dato mandato all'ambasciatore d'Italia a Vienna di presentare una formale protesta al governo austriaco - basata su puntuali elementi di diritto - sul suddetto disegno di legge ", ha messo in chiaro il ministro degli Esteri.

Già a marzo tra Italia e Austria erano emerse frizioni, dopo la proposta di Vienne di concedere la doppia cittadinanza ancora una volta alla popolazione di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige.