L'autogol dei Mittal "arma" i pm: inchiesta per bancarotta fallimentare

Chissà se i vertici di Arcelormittal si sono resi conto di essersi dati una martellata sui piedi il 12 novembre, quando hanno depositato al tribunale di Milano la loro richiesta di dichiarare decaduto il loro contratto per gestire l'Ilva di Taranto. È stata quella mossa ad aprire di fatto le porte all'ingresso nella vicenda dell'Ilva della magistratura milanese: che vi ha fatto irruzione con la sua potenza operativa, e oltretutto libera dai condizionamenti ambientalisti e grillini che in qualche modo pesano sulle scelte della Procura di Taranto. E le conseguenze si vedono ieri.

L'inchiesta che la Procura meneghina aveva aperto con apparente cautela venerdì scorso, il fascicolo «esplorativo» senza accuse né accusati sulla vicenda della acciaieria più grande d'Italia, accelera bruscamente. Adesso ci sono i reati: bancarotta postfallimentare e manipolazioni dei mercati. E ad ore ci saranno anche gli indagati, ovvero i vertici in Italia del colosso indiano: a partire verosimilmente da Lucia Morselli, il manager che si sta prendendo a muso duro la responsabilità di rompere gli accordi con i commissari che amministrano l'ex impero dei Riva e - attraverso di loro - con il governo italiano.

Con le loro scelte, secondo la Procura milanese, gli indiani stanno danneggiando irreparabilmente l'amministrazione straordinaria di Ilva, e questo - essendo la procedura equiparata a un fallimento - integra il reato di bancarotta. Su questa ipotesi la Procura milanese è partita a testa bassa. Ieri i due pm titolari del fascicolo, Stefano Civardi e Mauro Clerici, hanno iniziato a interrogare i funzionari dei commissari giudiziari di Ilva, acquisendo materiale su materiale. Nelle stesse ore, uno dei tre - Antonio Cattaneo, capo della divisione forensic di Deloitte - faceva visita in Procura. Più che sufficiente per capire che sulla testa di ArcelorMittal si addensano nuvole più nere di quelle emanate dagli altoforni di Taranto.

Un primo segnale della piega che stava prendendo il lato giudiziario della crisi dell'Ilva era arrivato già a metà mattina, quando il presidente del tribunale di Milano Roberto Bichi aveva reso noto con un comunicato stampa di avere diffidato i vertici di ArcelorMittal dal prendere qualunque decisione irrevocabile (ovvero lo spegnimento degli altiforni) prima dell'udienza fissata per il 27 novembre davanti alla sezione del tribunale specializzata in diritto d'impresa. È l'udienza in cui il giudice Claudio Marangoni si troverà davanti le due tesi opposte: quella degli indiani che considerano azzerato il contratto d'affitto a causa della sparizione dello «scudo penale» garantito a suo tempo dal governo, e quella dei commissari giudiziari che vogliono obbligare ArcelorMittal ad andare avanti. Nel loro ricorso, i commissari attribuiscono alla Morselli e al suo staff «comportamenti del tutto antitetici a qualsiasi concetto di civiltà e di buona fede». Alla base della decisione unilaterale di dismettere Taranto ci sarebbero «semplicemente inaccettabili considerazioni fondate sulla propria (non) convenienza a continuare a dare esecuzione agli obblighi in precedenza assunti». Aggiungono i commissari che «i comportamenti adottati per perseguire tale illegittimo intento sono stati programmati in modo da recare il maggior possibile livello di devastante offensività».

Parole pesanti, come si vede, che segnano un punto di non ritorno nel dialogo tra le parti. Nell'udienza del 27, i commissari avranno al loro fianco la Procura della Repubblica, che - come si capisce bene leggendo l'ultimo comunicato del suo capo Francesco Greco - intende far pesare fino in fondo le «necessità tecnico-produttive del paese». La decisione del tribunale civile arriverà entro il 4 dicembre. Ma prima di allora l'inchiesta penale potrebbe avere già fatto passi avanti, incastrando gli indiani in una trappola in cui si sono infilati da soli.