Lazio, Lorenzin in campo "C'è l'ipotesi candidatura"

Beatrice Lorenzin potrebbe correre per le Regionali nel Lazio. Il ministro della Salute, ospite di Porta a Porta, non ha escluso l'ipotesi di una sua candiatura alla guida della Regione dopo le polemiche per il patto tra Pd e Leu per Zingaretti: "È un'ipotesi in campo", ha affermato. "Non è niente di deciso, ma in queste ore stiamo prendendo in considerazione tutte le ipotesi. Tutte le ipotesi - spiega poi - per mettere in campo una lista dignitosa e con un programma serio, soprattutto sulla sanità nel Lazio", ha affermato. Poi ha parlato della sua candidatura in vista delle politiche: "Mi candiderò nel proporzionale e anche nei collegi e, se andiamo avanti così, mi candiderò anche a presidente della regione Lazio". E ancora: "Io sono stata il ministro di tutti". Poi la Lorenzin mette nel mirino Zingaretti: "Io penso che Zingaretti ha tolto la maschera ha rinunciato ad essere il candidato moderato della Regione e ha deciso di fare una politica sinistra-sinistra contro il governo". Infine ha aggiunto: "Spero che troveremo una soluzione con il presidente Zingaretti, altrimenti andremo da soli. C’è un tema politico di una sinistra che non votava le fiducie, era contro le riforme più importanti".