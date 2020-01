Il leader dem fa flop sui social: ha più seguaci il partito animalista

Di chi è la colpa? Della «Bestia». Da un po' di tempo il presunto sistema social per rilanciare i messaggi del leader della Lega Matteo Salvini è al centro delle accuse da parte del Pd e, in generale, della sinistra. Polemiche, perfino dettagliate inchieste giornalistiche sulla «macchina del consenso» dei sovranisti, è finita nel mirino anche la comunicazione sul web del capo di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ma nessuna analisi sulla sostanziale assenza dei dem e del segretario Nicola Zingaretti dai social network. I numeri sono impietosi.

Il primo dato che risalta all'occhio è quello dei followers su Facebook. Salvini, qualche giorno fa, ha annunciato l'ennesimo record. Ovvero, i 4 milioni di «seguaci» che ne fanno il politico italiano più social di sempre. D'altronde, sondaggi alla mano, la Lega è attualmente il primo partito del Paese. E il secondo? Il Pd guidato da Zingaretti? Per trovare il segretario bisogna scorrere la classifica fino alla 21esima posizione. Secondo il sito Politica su Facebook.it , che monitora l'andamento dei leader sul social di Zuckerberg, Zingaretti è preceduto dall'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, dall'europarlamentare della Lega Silvia Sardone, dal presidente del Veneto Luca Zaia, da Michela Vittoria Brambilla, e anche dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris e da Laura Boldrini e Danilo Toninelli.

Zingaretti può contare su poco più di 300mila followers. Una performance piuttosto deludente per il segretario del più grande partito del centrosinistra. Non paragonabile ai numeri del rivale diretto Salvini, ma nemmeno a due leader di partiti molto più piccoli come Fratelli d'Italia e Italia Viva. Giorgia Meloni è a quota 1milione e 314mila, Matteo Renzi a 1milione e 150mila. Un'altra curiosità: Zingaretti è uno dei pochi politici ad avere meno followers rispetto alla pagina ufficiale del suo partito. Il Pd ha poco meno di 330mila fans. Comunque leggermente più della metà di quelli della Lega: 608mila. Per quanto riguarda le interazioni, il mix di mi piace, commenti e condivisioni, «Zinga» langue a 28mila e 110. Superato da Rinaldo Sidoli del Movimento Animalista (74mila e 400). Salvini è a 760mila interazioni, misurate da Facebook con il sistema dei «ne parlano».

E non va meglio sulle altre piattaforme social. Su Twitter Zingaretti è battuto da tutti i competitors. Con i suoi 479mila followers è dietro a Salvini e a Luigi Di Maio, rispettivamente a 1milione e 200mila e a 585mila e 600. Ma insegue a distanza anche la Meloni, quotata a 860mila. Escludendo Tik Tok, per il momento esclusivo terreno di caccia del temerario Salvini, resta Instagram. Il social fatto di immagini, considerato da molti esperti come l'ultima frontiera della comunicazione online dei politici. Limitandoci al paragone tra il segretario dem e i tanto criticati esponenti sovranisti, le cifre parlano chiaro: il capo della Lega ha 1milione e 900mila followers, la Meloni è seguita da 519mila utenti. E Zingaretti? Il leader del Partito Democratico è monitorato da 90mila followers. Davvero troppo pochi per chi vorrebbe ammazzare la «Bestia».