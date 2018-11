La Lega arretra nei sondaggi e Salvini bacchetta i grillini

Il messaggio parte direttamente dai massimi vertici della Lega e viene recapitato sui telefonini di tutti i deputati e senatori: «Profilo basso sulla Tav, non rilasciate dichiarazioni».

Il giorno dopo la manifestazione di Piazza Castello, una sorta di nuova marcia dei 40mila, di mobilitazione spontanea delle classi produttive capace di unire l'alto e il basso e lanciare un vero segnale di malcontento e preoccupazione per l'Italia e il suo futuro, gli esponenti del Carroccio rispondono cortesemente di no alle richieste di intervista ed evitano dichiarazioni alle agenzie di stampa. Una tranquilla domenica di silenzio per evitare strappi ed equivoci con l'alleato dopo la partecipazione della Lega alla manifestazione. L'unico a parlare, intercettato dai giornalisti a margine di un evento di Confcooperative FedAgriPesca a Parma è il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio, ma lo fa giocando a carte coperte. «Le infrastrutture che servono al Paese ci vedono favorevoli. Sulla Tav Salvini e Di Maio stanno parlando, stanno ragionando, ci diamo tempo qualche mese per capire anche a livello politico che posizione tenere». Matteo Salvini si trincera a sua volta dietro la posizione di sempre: «Vediamo, se le stime di qualche anno fa sono ancora valide oggi, in linea di principio sono sempre per finire un lavoro che si è cominciato».

Di certo nella narrazione governativa qualche difficoltà inizia ad esserci. E segnali in controtendenza arrivano anche dai sondaggi con la rilevazione di Ixè per Huffingtonpost. «A due settimane di distanza dall'ultima rilevazione, il rallentamento nei consensi raccolti da M5s (al 25,9) e da Lega (al 29,8) si fa più sensibile» spiega Roberto Weber. «Il bilancio resta molto positivo per la Lega, che tuttavia per la prima volta dal settembre scorso scende di pochissimo sotto il 30% mostrando - per ora di essere uscita dal trend di crescita. Più pesante l'ulteriore perdita di oltre un punto, fatta rilevare da M5s che scende sotto il 26%, quasi 7 punti in meno rispetto alle Politiche. A questo punto uno dei maggiori indicatori dello stato di salute delle singole forze politiche e cioè la percentuale di riconferma del voto di marzo mette in luce una situazione piuttosto pesante per M5s, con un tasso di riconferma pari al 64%». A beneficiare di queste dinamiche non è il Pd ma Forza Italia (al 9,4) e Fratelli d'Italia (al 4,2).

Di fronte a questo scenario Salvini promette che il governo durerà a lungo. «Se firmo un impegno lo rispetto e non passo all'incasso, io sto qui e governo per i prossimi cinque anni con il 30 o il 50%». Infine una trovata con cui stempera i toni nei confronti dell'informazione, dopo le sparate e la caccia alle streghe dei Cinquestelle. «Fate un applauso che a me i giornalisti stanno simpatici, anche perché ci trattano sempre bene». E una battuta che sembra indirizzata verso uno slogan - «uno vale uno» - che rappresenta una delle bandiere degli uomini di Luigi Di Maio. «L'onestà non accompagnata dalla competenza è un disastro».

Il merito della questione grandi opere e Alta Velocità Torino-Lione resta sullo sfondo. La convinzione diffusa tra i leghisti è che, una volta stemperato il clima, M5s si arrenderà davanti al principio di realtà e non si inoltrerà in una battaglia legale che porterebbe un enorme danno strategico ed economico all'intero Paese. I leghisti sono convinti che molti esponenti grillini si sentano prigionieri di una scelta. «Al blocco sociale che al Sud ha votato M5s interessa il reddito di cittadinanza, non bloccare un'opera fondamentale per il futuro del Paese», suggerisce un deputato del Carroccio. È chiaro, però, che il tema andrà trattato con le molle e bisognerà evitare di toccare le sensibilità più esposte, cercando una via d'uscita che consenta ai Cinquestelle di salvare la faccia, senza fare troppi danni all'Italia.