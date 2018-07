Lega, il delirio di Di Pietro: "Salvini umilia istituzioni. Mi fa vergognare"

Antonio Di Pietro spara alzo zero. E se la prende con Salvini. L'ex ministro e pm è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Cusano Campus, invitato per commentare la sentenza della Cassazione sui fondi della Lega Nord, la richiesta del segretario di incontrare Mattarella e - ovviamente - lo scontro tra Magistratura e Carroccio (partita che oggi si è colorata anche con le dichiarazioni del sottosegretario Morrone). " È un film già visto - attacca Di Pietro - È un'umiliazione delle istituzioni che mi fa vergognare di questi rappresentanti del popolo e dovrebbe far indignare qualunque cittadino. Stiamo parlando di un segretario di partito che può anche dissentire da una sentenza, ma un ministro dell'interno che chiama in causa il Presidente della Repubblica affinchè riprende i magistrati, vuol dire stravolgere l'impianto costituzionale e democratico del nostro Paese ".

L'ex pm di mani Pulite è un fiume in piena. " È inaccettabile che si chieda al Capo dello Stato di intervenire nei confronti del magistrato e a chiederlo è il ministro dell'interno". Poi si rivolge ai Cinque Stelle. "Mi rivolgo al M5S - ha detto - vi rendete conto con chi vi siete associati? Vi siete associati con Berlusconi 2 la vendetta. Mi sorprende che il M5S faccia il pesce in barile. Se quello che sta facendo Salvini l'avesse fatto Berlusconi, il M5S sarebbe sceso in piazza. Quando uno si siede alla poltrona, Madonna come si appiccica! In questo Paese cambia tutto per non cambiare niente. È grave che Di Maio dica che sono fatti che riguardano il passato. Qui stiamo parlando di una vicenda di ieri, perché è ieri che il ministro dell'interno ha attaccato la Magistratura ".