La Lega schiaccia il M5S. I grillini di governo ​​perdono Terni e Ragusa

La Lega contro il Movimento Cinque Stelle. A Terni l'unico scontro diretto tra i colleghi di governo ha un vincitore: il Carroccio di Salvini.

Il candidato di centrodestra Leonardo Latini ha distrutto il rivale grillino, conquistando oltre il 60% delle preferenze contro il 36% dell'avversario. L'affluenza al ballottaggio è stata del 47,49% contro il 59,44% di due settimane fa. Ed ha premiato la Lega.

Il Movimento Cinque Stelle, che può vantarsi di aver strappato Imola al centrosinistra e aver conquistato Avellino, deve però fare i conti con una sconfitta pesante: quella di Ragusa. Qui Antonio Tringali, del M5S, con il 22,7% del primo turno era in vantaggio rispetto a Peppe Cassì, sostenuto da FdI e di tre liste civiche. Alle 19 l'affluenza era stata del 29,72% contro il 41,50%; con un calo del 11,78%. E alla fine a spuntarla è stata proprio il candidato di Giorgia Meloni con il 53,4% contro il 46,6% del grillino Tringali.

Insomma, mentre stare al governo sembra giovare alla Lega in termini elettorali, forse non si può dire lo stesso per il Movimento Cinque Stelle.