Legge elettorale, Alfano: ​"Franato l'inciucio"

Dopo il fallimento della legge elettorale, Angelino Alfano gongola. "La legge elettorale del patto a quattro prevedeva quasi il 100% di nominati e secondo i sottoscrittori avrebbe portato il Paese immediatamente al voto. Guardiamo gli effetti: al Senato saranno tutti eletti con le preferenze e alla Camera i deputati nominati potrebbero essere una minoranza. Come risultato finale le sembra poco? Per l'Italia dico, non per me", dice il leader di Ap e ministro degli Esteri intervistato da Repubblica. Secondo Alfano Ap ha "lavorato non sui numeri ma sulla denuncia pubblica del malfunzionamento" dell'accordo sulla legge elettorale, "per il resto hanno fatto tutto i partiti del patto e questo rende ancora più drammatica la loro frana. Se si parte da un cartello parlamentare dell'80 per cento e si va sotto al primo voto segreto vuol dire che i leader avevano deciso una cosa senza il consenso dei loro parlamentari".

Alfano ribadisce che si andrà a votare nel 2018 e alla domanda se sia vero che Renzi aveva chiesto ad Ap di far cadere Gentiloni risponde che "per me la vicenda è chiusa. Sono già avanti, molto avanti rispetto a tutto questo. Non siamo alleati del Pd, l'unico garante è Gentiloni e la priorità è l'economia. Quanto all'idea di Calenda leader centrista, Alfano risponde: "Lo stimo molto e lo rispetto. Proprio per questo non lo strattoniamo se dice di non voler fare politica. Intanto lo sosteniamo con forza al governo".