Leghista è anti-migranti. Ma la famiglia affitta casa ai profughi

La mamma è sempre la mamma, e la famiglia va rispettata. Ma ci sono delle volte che tirano dei brutti scherzi. Lo sa bene Riccardo Rovesti, segretario cittadino della Lega Nord a Correggio. Come ogni buon leghista si è schierato contro l'arrivo dei migranti nel suo comune, ma in quello vicino, a Luzzara, la madre e la sorella hanno affittato tre immobili ai migranti.

I migranti nelle case della famiglia leghista

I contratti parlano chiaro. Fiorenza Rivetti, 63 anni, come rappresentante legale della R.E.R. srl, ha firmato un contratto con la cooperativa "L'ovile" per il pieno uso di due immobili. E lo stesso ha fatto Rossella Rovesti, 35 anni, per un terzo stabile. In tutti e tre gli immobili la cooperativa ha spedito i migranti sbarcati in Italia e redistribuiti in zona. Come scrive la Gazzetta di Reggio, non è mancato l'imbarazzo per il rappresentante leghista, anche se lui si è difeso affermando che sulla questione "io e la mia famiglia abbiamo idee diverse". Uno

Lo stesso Rovesti in passato ha lavorato per la R.E.R., ma ora ne è del tutto estraneo. Così lui può cacciare i migranti, e la famiglia ospitarli. Chissà quante discussioni familiari ha portato questa decisione durante le feste di Natale e Capodanno.