Il leghista Massimiliano Fedriga candidato alla presidenza Fvg

"Massimiliano Fedriga, prossimo presidente del Friuli-Venezia Giulia! Buon lavoro!" . Con questo tweet, Matteo Salvini ha annunciato ufficialmente la candidatura di Fedriga alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia.

La decisione è stata presa unitariamente da tutti i partiti della coalizione di centrodestra riuniti oggi a Roma. Numerosi i nomi "bruciati" negli ultimi giorni per la presidenza della regione friulana. La candidatura di Massimiliano Fedriga è stata decisa dopo lunghi negoziati nel corso dei quali sono stati "bruciati" molti nomi sui quali inizialmente si riteneva fosse stato trovato un accordo.

L’ultimo di questi è Renzo Tondo, dato pochi giorni fa per candidato ufficiale e, contro il quale, invece, è insorta la base leghista. In visita a Udine lo scorso 19 marzo, Salvini aveva chiesto agli elettori ancora un po' di tempo per dare un nome definitivo al candidato di centrodestra. Ora con l'ufficializzazione di Fedriga, il leader della Lega intende portare a termine quello che aveva promesso prima delle elezioni del 4 marzo: "Vinceremo le politiche, in Regione e in Comune", dove il candidato è il leghista Pietro Fontanini.