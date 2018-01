"Lei è nero", "E lei maleducata". Ed è lite con la cronista del Manifesto

In studio si parla di immigrazione. E in un attivo lo scontro si fa inevitabile. Da una parte c'è Daniela Preziosi, giornalista del Manifesto, dall'altra Paolo Diop, rappresentante del Movimento Nazionale. "Non è perché lei è nero ed è in collegamento, lei può dire tutto quello che vuole" , tuona la cronista dando così il via allo scontro negli studi di Omnibus. "In questo modo - ha infatti risposto Diop - lei sta facendo la razzista con me" .

Uno scambio di battute serrato, uno scontro verbale (guarda il video). "Siccome Paolo Diop è in collegamento ed è nero, io non posso parlare..." , lamenta la Preziosi. "Questa è una sciocchezza" , la ferma immediatamente la conduttrice della trasmissione di La7, Gaia Tortora. "Lei sta usando il colore della mia pelle contro di me" , incalza quindi il rappresentante del Movimento Nazionale contro la giornalista del Manifesto. Che prova a difendersi: "È lui che sta facendo questo giochetto contro di me" .