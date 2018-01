Letta si vendica di Renzi: "Tragici errori sulle liste. Il Pd corre verso l'abisso"

"Sono attonito per quel che è accaduto" . Enrico Letta si toglie qualche sassolino dalle scarpe e sfodera un attacco senza precedenti al segretario del suo partito: Matteo Renzi. Il casus belli è la stesura delle liste del Pd. Ma tra i due c'è parecchia ruggine dai tempi dell'ormai noto "Enrico, stai sereno" . L'ex premier rinfaccia a Renzi tutti gli errori fatti nell'ultima direzione dem e lo accusa di aver sbagliato "sia per il merito sia per il metodo" .

"Durante questo fine settimana si è consumata una vicenda dai contorni tragici" . In un colloquio con la Stampa, Letta critica (senza troppi giri di parole) la scelta dei nomi da presentare alle elezioni del prossimo 4 marzo. "Leggo i sondaggi e non soltanto per quelli, sono preoccupato" , aggiunge l'ex premier che, pur non essendo iscritto al partito, è uno dei sostenitori del ministro alla Giustizia Andrea Orlando. "Nel rapporto con l'opinione pubblica - chiosa - - questa vicenda si traduce in un altro insperato e immeritato regalo a Silvio Berlusconi e ai Cinque Stelle. Una incredibile corsa verso l'abisso" .