A sinistra ora nascerà l'ennesimo cespuglio

A sinistra nascerà un nuovo soggetto politico. Ad annunciarlo sono Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza dopo la manifestazione di Liberi e Uguali a Firenze.

"Noi sentiamo una grande responsabilità: durante tutta la campagna elettorale in moltissimi ci hanno chiesto di non fermarci e di non tornare indietro", dicono i tre fondatori di LeU che intendono farsi promotori "insieme ad alte e altri, di un processo largo e partecipato, inclusivo, innovativo". "Ci rivolgeremo - prosegue la nota - prima di tutto a una nuova generazione che di questo processo sarà protagonista per una politica di nuova generazione che restituisca dignità alle Istituzioni, valore e importanza al lavoro, che sappia progettare il futuro dei molti, a partire dagli esclusi e da chi soffre e rischia di più" . Si tratterà, quindi, di avviare, a partire dal 5 marzo, un "percorso democratico" che metta insieme "ciò che abbiamo incontrato e ciò che si è attivato ed organizzato. Più e meglio della somma di ciò che c'è". "Per farlo, - concludono i tre esponenti di Leu - per farlo bene, occorrono coraggio, umiltà e unità. Ma occorre anche la radicalità di chi vede la condizione del Paese e ha l'ambizione di cambiarla, in meglio. Responsabili dunque, ma responsabili finalmente verso la maggioranza dei cittadini e delle cittadine, responsabili verso chi sente il bisogno e l'urgenza di cambiare".