«Lezzi da prendere a schiaffoni» Bufera sull'assessore del Pd

«Roba da prenderla a schiaffoni». La faccia da sberle sarebbe quella del ministro per il Sud, la grillina Barbara Lezzi (nella foto). Colpevole di queste dichiarazioni, poco da gentleman prima ancora che da politico, è un assessore dem della giunta regionale della Puglia, guidata da Michele Emiliano, e cioè il responsabile dei Lavori pubblici, Giovanni Giannini. A difendere il ministro è intervenuto anche il presidente della Camera, Roberto Fico. «Inqualificabili le parole usate nei confronti di Barbara Lezzi, ancor di più perché provengono da un esponente delle istituzioni. Al ministro va tutta la mia solidarietà» le parole dell'esponente 5stelle che guida l'aula di Montecitorio. Il caso è stato portato anche sui social dai supporter della Lezzi, che hanno tirato in ballo il segretario del Pd, Maurizio Martina. «#Martinarispondi» è l'hashtag lanciato su twitter dai 5 Stelle. «In occasione della manifestazione che state organizzando a Roma contro l'odio», chiedono provocatoriamente i grillini, si parlerà anche di questo?

A parziale discolpa dell'assessore c'è il fatto che Giannini stava parlando in privato, senza sapere di essere ascoltato. È stato infatti un fuorionda, pubblicato dal sito Borderline24, a rivelare tutto il suo evidente fastidio per il comportamento del ministro dopo una conferenza stampa che si sarebbe conclusa un po' bruscamente. La Lezzi sarebbe rea di aver abbandonato un appuntamento pubblico in cui tra i relatori c'erano anche l'indignato assessore e il presidente Emiliano. «Motivi politici» dicono invece esponenti 5Stelle in Puglia. «Ma è normale che 'sto tizio si esprima in questi termini verso una donna?» una delle domande che corre sul web.

SCot