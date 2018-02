Liberi e Uguali rifiuta la "Tribuna" Rai: "C'è CasaPound"

Scontro a distanza tra Liberi e Uguali e CasaPound. Al centro della "guerra" tra il movimento di Grasso e quello di Di Stefano c'è la "tribuna elettorale" in Rai. Leu infatti ha annunciato che di fatto non prteciperà al programma per la presenza di CasaPound. E a spiegare questa mossa di Leu è una nota: "Questa lista - si legge in una nota di Leu - rivendica il fascismo come esperienza storica di riferimento definendo i propri aderenti come 'fascisti del terzo millennio'. Non intendendo noi di Liberi e Uguali legittimare questa cultura politica in alcun modo, e scusandoci con la Rai come soggetto pubblico radiotelevisivo e con i telespettatori, non parteciperemo a questa Tribuna elettorale nel profondo rispetto dell’antifascismo come base della nostra Costituzione repubblicana".



Di fatto nel confronto previsto per oggi alle 17.20 era stata sorteggiata proprio CasaPound. Il "no" di Leu fa discutere ed alaza i toni di questa campagna elettorale che sta per chiudersi con l'appuntamento al voto per il prossimo 4 marzo (Guarda lo speciale).