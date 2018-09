Dal libro alla realtà, la scrittrice è una killer

Se l'ha fatto davvero, l'aggravante della premeditazione non gliela leva nessuno. Nancy Crampton Brophy, 68enne autrice del libro «Come uccidere tuo marito» è stata arrestata con un'accusa tanto terribile quanto grottesca: aver ucciso suo marito, giustappunto.

Lo scorso 2 giugno fu proprio la scrittrice ad annunciarne la morte: Daniel, uno chef di 63 anni, era stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava all'Oregon Culinary di Portland. I due erano sposati da 27 anni durante i quali la donna aveva scritto altri due pamphelet sul tema, «Il marito sbagliato» e «L'amante sbagliato». In «Come uccidere tuo marito» aveva scritto che, sebbene pensasse spesso all'omicidio, non riusciva a immaginarsi a compiere una cosa così brutale: non avrebbe voluto preoccuparsi di sangue e cervello schizzati sulle pareti, o di ricordare bugie. E ironizzava anche sul fatto che, una volta «eliminato il problema», bisogna assolutamente evitare di finire i propri giorni in galera.

Adesso in prigione rischia di finirci sul serio perché, dopo tre mesi di indagini, gli inquirenti sospettano proprio di lei. Che nel suo libro elencava anche quelli che di solito potrebbero essere dei validi moventi: l'infedeltà, una relazione violenta, oppure l'avidità. Convincere i giudici che non stava soltanto scherzando potrebbe non essere semplice...