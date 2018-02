L'inviato de Le Iene: "Ora in rete i grillini mi augurano la morte"

Ha scoperchiato il vaso di Pandora del Movimento 5 Stelle e ora viene minacciato dai militanti grillini. Filippo Roma, l'inviato de Le Iene che ha realizzato l'inchiesta sulla rimborsopoli pentastellata, ha scritto un post su Facebook in cui ha denunciato: "Sono giorni che vengo subissato da messaggi di attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle carichi di odio nei miei confronti. C’è chi la sera, prima di addormentarsi, prega affinché io muoia".

Poi la Iena continua: "Io non sono il tipo che se la prende. Molti mi dicono: però contro Renzi e il Pd non ci vai mai. Ma porca miseria, come si fa a dire una cosa del genere quando ho perseguitato per anni Renzi perché non aggiornava il Nomenclatore Tariffario, cioè la lista dei dispositivi che lo stato mette a disposizione dei disabili?". E ancora: "Altra cosa che mi viene imputata: però dal tuo capo Silvio Berlusconi non ci vai a contestargli tutte le malefatte che ha compiuto. Cosa dovrei andargli a dire? Tutto ciò che riguarda Berlusconi è arcinoto, perché si tratta di cronaca, fatti raccontati nel tempo dagli organi di stampa. Noi alle Iene non facciamo cronaca ma sveliamo le cose che ancora non si conoscono".