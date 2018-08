L'obbligo sui vaccini slitta all'anno scolastico 2019-2020

Sono stati approvati in Senato gli emendamenti del Movimento 5 Stelle e della Lega che rinviano all'anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso a scuola ai bambini non vaccinati. Gli emendamenti sono passati con 149 voti favorevoli e 100 contrari. Solamente un senatore si è astenuti. Questi emendamenti sui vaccini, approvati ieri in Commissione Affari costituzionali, hanno scatenato una vera e propria bagarre politica.

La deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria ha detto: " Il rinvio di un anno dell'obbligo vaccinale risponde a una linea demagogica che mette a rischio la salute dei più piccoli. Soltanto grazie alle immunizzazioni è stato possibile sconfiggere malattie molto gravi e preservare i bimbi che non possono ricorre alle vaccinazioni. Eppure l'esecutivo ha deciso di perseguire strade anti-scientifiche, peraltro affidando una decisione così importante a un emendamento al decreto milleproroghe. Il posticipo dell'obbligatorietà è una 'scelta-non scelta': o si sta dalla parte di chi intende tutelare la salute dei cittadini o ci si assume la responsabilità di non volerlo fare. Per quanto ci riguarda, l'importanza delle vaccinazioni e il relativo obbligo non vanno messi in discussione ".