L'odio contro Calderoli: "Pure ammalato di cancro"

Ci sono cose, come la malattia, che dovrebbero rimanere fuori dall'agone politico. Un limite, una linea rossa invalicabile dovrebbero esistere per tutti. Ma così non è. Basta andare sul profilo di Roberto Calderoli per rendersene conto. Come è noto, infatti, il leghista è stato malato di cancro, riuscendo a sconfiggere questo male. Nonostante tutto. Nonostante la paura: "Ho avuto la sensazione di non farcela", ha detto una volta.

Eppure il coraggio e la forza di aver vinto un male così oscuro non bastano. E c'è chi insulta Calderoli calcando la mano su questa sua esperienza. Come ha fatto un certo Aldo Beretta, che ha scritto sul profilo del leghista: "Certo che far passare questo bardotto padano, Calderoli Roberto, biscione di fogna, pure ammalato di cancro, sagoma di risottone scotto, oscar alla carriera di merda, per un Richelieu ce ne vuole, eh?".

Davanti a tanta violenza verbale, Calderoli ha fatto ciò bisogna fare: rispondere. Per questo ha condiviso le parole di Beretta e ha detto: "Caro signor Beretta, io le auguro tutta la salute del mondo, di non doversi mai confrontare con questa malattia, e le auguro un po' di buon senso ed educazione, che non guasterebbero".