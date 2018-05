L'ombra di Di Battista su Di Maio: "Candidarmi ancora? Vedremo"

Di Battista torna in campo e mette in ombra Di Maio? L'indiscrezione arriva dal Corriere della Sera che di fatto svela un retroscena che riguarda da vicino l'ex parlamentare 5 Stelle. A chi gli chiede cosa farà in caso di urne anticipate, Dibba avrebbe risposto: "Perché, si vota davvero? Vedremo". Un vedremo che pesa quanto un macigno, non è un "no". Apre dunque alla possibilità di un ritorno in pista che potrebbe di fatto mettere all'angolo Di Maio. Negli ultimi giorni la leadership di Giggino pare sempre più in discussione.



Prima i goffi tentativi di formare un governo, ora con la Lega, ora col Pd. Poi i due di picche da incassare e adesso per Di Maio l'ancora di salvezza resta quella di gridare al sabotaggio e di chiedere le urne anticipate. E così il Movimento potrebbe cambiare leadership e tornare a puntare su Di Battista. L'uscita di scena dell'ex parlamentare ha spianato la strada a Di Maio verso la poltrona di "capo politico" del Movimento. Ma a quanto pare potrebbe trattarsi per Di Battista di una pausa momentanea. Grillo ieri è tornato su posizione anti-euro e ha di fatto scaricato la line adi Giggino. Il Movimento dunque vive un momento di forti tensioni. La gestione di Di Maio degli ultimi due mesi post voto ha deluso probabilmente i piani alti del Movimento. Adesso pure lui rischia il posto...