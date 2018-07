Londra-Mosca, alta tensione. "Il Cremlino dia spiegazioni"

Londra - «La Russia sta usando la Gran Bretagna come discarica dei suoi veleni». È durissimo l'attacco del ministro dell'Interno inglese Sajid Javid all'indomani del nuovo incidente che ha fatto ripiombare nel terrore la cittadina di Salisbury. Un uomo e una donna, Charlie Rowley e Dawn Sturgess, sono infatti in gravissime condizioni, dopo essere stati a far compere nella stessa città dov'erano stati avvelenati l'ex agente segreto russo Sergej Skripal e la figlia. Ieri, subito dopo la conferma che i due erano entrati in contatto con il Novichock, l'agente nervino responsabile dell'avvelenamento della spia doppiogiochista e della figlia, le reazioni da parte del governo inglese sono state immediate. «È giunto il momento che la Russia si faccia avanti e spieghi esattamente che cosa sta accadendo ha dichiarato Javid perché è inaccettabile che i nostri cittadini diventino obiettivi, e che le nostre strade, i nostri parchi, le nostre città si trasformino in discariche velenose».

In mattinata anche il primo ministro Theresa May aveva definito «estremamente preoccupante vedere altre due persone esposte al Novichock» e aveva assicurato che la polizia non avrebbe tralasciato alcuna pista nell'inchiesta immediatamente aperta sul caso. I toni forti da Londra non hanno però convinto Mosca a mutare di una virgola la tattica difensiva già utilizzata lo scorso marzo e come l'altra volta il Cremlino ha rimandato ogni attacco al mittente, pretendendo anche scuse ufficiali. Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri ha chiesto che l'inchiesta della polizia non venga condotta «da sporchi giochi politici», aggiungendo di essere convinta che ben presto il governo inglese sarà costretto a scusarsi.

Al momento non si sa se il Novichock delle ultime due vittime appartenga allo stesso ceppo di quello che ha avvelenato gli Skripal, ma la polizia ha fatto sapere che la coppia è rimasta esposta alla sostanza dopo aver toccato «un oggetto contaminato». Dalla ricostruzione degli spostamenti di Rowley e Sturgess - che sono stati ritrovati privi di conoscenza sabato, in un'abitazione di Amesbury - si è appreso che avevano trascorso il pomeriggio di venerdì nel centro commerciale di Salisbury. All'inizio si era pensato a un banale caso di droga, ma poi le analisi avevano dato una risposta ben diversa. E adesso la tregua traballante tra Gran Bretagna e Russia - che dopo il caso Skripal e le accuse a Mosca di aver voluto influenzare il referendum della Brexit con fake news non avevano fatto che prendersi a male parole - è nuovamente infranta.

Tra i cittadini sta tornando la psicosi, tutti si chiedono dove si trovava questa volta il Novichock, visto che in primavera la città era stata rivoltata come un calzino e tutte le zone a rischio erano state «bonificate». Le autorità continuano a dire che il pericolo di contagio per la popolazione è molto basso, ma agli abitanti è stato raccomandato di non toccare e non raccogliere da terra nessun oggetto.