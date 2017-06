Londra, il terzo killer è italiano "Parto e vado a fare il terrorista"

«Vado a fare il terrorista» è l'incredibile affermazione di Youssef Zaghba, il terzo killer jihadista del ponte di Londra, quando era stato fermato il 15 marzo dello scorso anno all'aeroporto Marconi di Bologna. Il ragazzo nato nel 1995 a Fez, in Marocco, ma con il passaporto italiano grazie alla madre Khadija (Valeria) Collina, aveva in tasca un biglietto di sola andata per Istanbul e uno zainetto come bagaglio. Il futuro terrorista voleva raggiungere la Siria per arruolarsi nello Stato islamico. Gli agenti di polizia in servizio allo scalo Marconi lo hanno fermato proprio perché destava sospetti. Nonostante sul cellulare avesse materiale islamico di stampo integralista è stato lasciato andare e il tribunale del riesame gli ha restituito telefonino e pc sequestrati in casa, prima di un esame approfondito dei contenuti.

Le autorità inglesi hanno rivelato ieri il nome del terzo uomo sostenendo che non «era di interesse» né di Scotland Yard, né dell'MI5, il servizio segreto. Il procuratore di Bologna, Giuseppe Amato, ha dichiarato a Radio24, che «venne segnalato a Londra come possibile sospetto». E sarebbero state informate anche le autorità marocchine, ma una fonte del Giornale, che ha accesso alle banche dati rivela «che non era inserito nella lista dei sospetti foreign fighter, unica per tutta Europa». Non solo: il Giornale è a conoscenza che Zaghba, ancora minorenne, era stato fermato nel 2013 da solo, a Bologna per un controllo delle forze dell'ordine senza esiti particolari. Il procuratore ha confermato che il giovane «in un anno e mezzo, è venuto 10 giorni in Italia ed è stato sempre seguito dalla Digos di Bologna. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, ma non c'erano gli elementi di prova che lui fosse un terrorista. Era un soggetto sospettato per alcune modalità di comportamento».

Presentarsi come aspirante terrorista all'imbarco a Bologna per Istanbul non è poco, soprattutto se, come aveva rivelato la madre alla Digos «mi aveva detto che voleva andare a Roma». Il 15 marzo dello scorso anno il procuratore aggiunto di Bologna, Valter Giovannini, che allora dirigeva il pool anti terrorismo si è occupato del caso disponendo un fermo per identificazione al fine di accertare l'identità del giovane. La Digos ha contattato la madre, che è venuta a prenderlo allo scalo ammettendo: «Non lo riconosco più, mi spaventa. Traffica tutto il giorno davanti al computer per vedere cose strane» ovvero filmati jihadisti. La procura ha ordinato la perquisizione in casa e sequestrato oltre al cellulare, alcune sim e il pc.

La madre si era convertita all'Islam quando ha sposato Mohammed, il padre marocchino del terrorista che risiede a Casablanca. Prima del divorzio hanno vissuto a lungo in Marocco. Poi la donna è tornata casa nella frazione di Fagnano di Castello di Serravalle (Bologna). Il figlio jihadista aveva trovato lavoro a Londra, ma nella capitale inglese era entrato in contatto con la cellula di radicali islamici, che faceva riferimento all'imam, oggi in carcere, Anjem Choudary. Il timore è che il giovane italo-marocchino possa essere stato convinto a partire per la Siria da Sajeel Shahid, luogotenente di Choudary, nella lista nera dell'Fbi e sospettato di aver addestrato in Pakistan i terroristi dell'attacco alla metro di Londra del 2005. «Prima di conoscere quelle persone non si era mai comportato in maniera così strana» aveva detto la madre alla Digos.

Il paradosso è che nessuna legge permetteva di trattenere a Bologna il sospetto foreign fighter e il tribunale del riesame ha accolto l'istanza del suo avvocato di restituirgli il materiale elettronico sequestrato. «Nove su dieci, in questi casi, la richiesta non viene respinta» spiega una fonte del Giornale, che conosce bene la vicenda. Non esiste copia del materiale trovato, che secondo alcune fonti erano veri e propri proclami delle bandiere nere. E non è stato possibile fare un esame più approfondito per individuare i contatti del giovane. Il risultato è che l'italo-marocchino ha potuto partecipare alla mattanza del ponte di Londra.

Parenti e vicini cadono dalle nuvole. La zia acquisita della madre, Franca Lambertini, non ha dubbi: «Era un bravo ragazzo, l'ultima volta che l'ho visto mi ha detto ciao zia. Non avrei mai pensato a una cosa del genere».