La Lorenzin: "Io? Non sono cambiata. Il centrodestra di Salvini è diventato un'altra cosa"

Beatrice Lorenzin ha cambiato casacca. Dal centrodestra è passata al centrosinistra. Alle elezioni del prossimo 4 marzo correrà insiema a Matteo Renzi e al Partito democratico. Una scelta maturata dopo anni passati al governo coi dem. "Non sono io che sono cambiata - motiva il ministro della Salute in una intervista al Corriere della Sera - piuttosto è il centrodestra a trazione Salvini che è diventato un'altra cosa" .

Con la Lorenzin torna la Margherita. Non ha lo stesso nome, ma l'ispirazione è quella lì. Si tratta di peonie. "Un fiore petaloso" , come l'ha spiegata lei stessa in conferenza stampa. L'obiettivo è fare da stampella al Pd di Renzi che, stando ai sondaggi più recenti, è in forte crisi. "Sono la leader di Civica e popolare nel cui ambito sono confluiti pezzi importanti del centrosinistra: provenienti dalle Acli, dalla Margherita, da Scelta civica - spiega nell'intervista al Corriere della Sera - con noi ci sono anche i centristi per l'Europa Casini e Galletti" . La classica ammucchiata per strappare qualche seggio in più in parlamento. Eppure, stando a sentire il ministro della Salute, Renzi e compagni hanno "l'ambizione di governare con una maggioranza autonoma" .