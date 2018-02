La Lorenzin alla Raggi: "Su vaccini sei fuorilegge"

Dopo la lettera di Virginia Raggi al Ministero della Salute in cui annuncia di voler lasciare a scuola i bimbi che non hanno assolto l'obbligo di vaccinazione, arriva la risposta ferma del minsitro Beatrice Lorenzin: "Consentire anche ai bambini da 0 a 6 anni non vaccinati l’accesso a scuola si pone in palese violazione della legislazione vigente e con le rilevanti finalità di prevenzione e tutela del diritto costituzionale alla tutela della salute allo stesso sottese", ha affermato il ministro. Il Campidoglio di fatto contesta la norma che prevede il ritiro dei bimbi dalle scuole. Una mossa che si pone in aperto contrasto con le direttive del ministero.



Così la Lorenzin sottolinea come la Consulta ha dato indicazioni su questo tema: "La Consulta ha dichiarato infondato il ricorso del Veneto, confermando la piena legittimità costituzionale del bilanciamento tra il diritto alla salute e il diritto alla continuità didattica". Infine, la titolare della salute sottolinea che, "contrariamente a quanto sembra emergere dalla Sua nota, i bambini possono tranquillamente restare in classe dopo il 10 marzo se i genitori dimostrano con documentazione proveniente dalla Asl entro il 10 marzo di aver presentato alla medesima azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla predetta azienda sanitaria successivamente a tale ultima data".