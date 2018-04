Ma Luigi Di Maio insiste: "Il M5S è la prima forza"

Nonostante la sconfitta, Luigi Di Maio ostenta ottimismo: "Il MoVimento 5 Stelle si conferma anche in Molise prima forza politica della Regione", dice commentando le elezioni in Molise, dove il candidato grillino Andrea Greco è arrivato solo secondo dietro a quello del centrodestra, Donato Toma.

Il capo politico del M5S ne approfitta per ribadire il no alla "vecchia politica" e di fatto il veto a Forza Italia. "Questo risultato è la dimostrazione che una larga parte del Paese ci chiede con forza di archiviare la vecchia politica e di far partire un governo del cambiamento", scrive su Facebook, "Non intendo lasciare questa richiesta inascoltata. Rimaniamo concentrati su questo obiettivo, fiduciosi di poter arrivare a dare al Paese un governo che finalmente lavori per i cittadini".