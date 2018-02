L'ultima mancia di Gentiloni: nuove esenzioni sul canone Rai

Novità sul canone Rai. Il nuovo dispositivo dal Ministero delle Finanze e quello dello Sviluppo economico hanno esteso la fascia di reddito che è esente dal pagamento della tassa tv. Il cambiamento riguarda la fascia di reddito degli over 75. Con questo nuovo provvedimento gli esentati passano da quota 115mila a 350mila. Con questa mossa la fascia di reddito che viene esentata sale dagli attuali 6.713,98 euro a 8.000. Di fatto le nuove famiglie interessate sono circa 232.571 che si aggiunge a 115.500 che non pagavano.



E ad annunciare il provvedimento è stato il premier Paolo Gentiloni durante un suo intervento all'Agenzia del Demanio. "È stato appena firmato dai ministri dello Sviluppo e dell’Economia il decreto che ampia la fascia di persone over 75 che sono esentati dal pagamento del canone Rai", ha affermato il premier. Poi lo stesso premier ha aggiunto: "So quanto la tv sia importante soprattutto per queste fasce sociali in difficoltà e sole". Il premier ha sottolineato l'importanza, per la prossima stagione di riforme, di avere attenzione nei confronti degli anziani, "fragili e spesso soli". Insomma di fatto a poche settimane dal voto arriva una mossa da parte del governo che ha tutto il sapore di una "mancia" elettorale alle porte del voto. E sulla decisione del governo è arrivato anche il commento della Rai con una nota: "Rai prende positivamente atto del provvedimento del Governo che estende l'esenzione dal pagamento del canone agli over 75 con reddito inferiore a 8mila euro l'anno. La disposizione, volta a promuovere l'inclusione sociale, è in linea con analoghe misure già in atto per i principali broadcaster pubblici europei ed è in completa sintonia con i principi di uguaglianza sostanziale e di libero accesso all'informazione sanciti dalla Costituzione e propri della mission Rai. Il sostegno alle fasce più deboli della popolazione rappresenta un valore imprescindibile per il servizio pubblico radiotelevisivo".