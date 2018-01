L'ultima sparata di Renzi: "L'Imu sulla prima casa abolita dal Pd nel 2015"

L'ultima sparata di Matteo Renzi arriva sull'Imu. "ll Presidente della Repubblica francese, Macron, ha annunciato in queste ore l'abolizione della tassa sulla prima casa. Provvedimento che aiuterà soprattutto il ceto medio perché la casa di proprietà - in Francia come in Italia - è innanzitutto un bene rifugio del ceto medio. Abbassare le tasse passa anche da misure come questa. Chi ha la casa di lusso o la seconda casa paga l'Imu, chi ha la prima non più. A me sembra una misura di buon senso e apprezzo il fatto che Macron abbia messo un altro tassello riformista dopo la riforma del mercato del lavoro", scrive su Facebook il segretario del Pd.

Che poi aggiunge: "Quando noi abbiamo abolito l'Imu prima casa, nel 2015, le polemiche in Italia sono state enormi e le opposizioni hanno votato contro. Domanda di pubblica utilità per la campagna elettorale: se vinceranno grillini o leghisti, rimetteranno la tassa sulla prima casa o manterranno anche questa misura voluta e votata dai Governi del Pd? Rimetteranno la tassa o come per gli 80 ci daranno ragione? Vediamo se riusciamo a fare una campagna elettorale nel merito e non sugli insulti. Ancora auguri, amici!".

A mettere a posto le cose ci ha pensato Mara Carfagna: "Una domanda di pubblica utilità a Matteo Renzi: ricordiamo agli italiani che l'abolizione dell'Imu sulla prima casa è un impegno realizzato nel 2008 dal governo di centrodestra con l'opposizione del suo Pd? La sincerità non è un optional e non vorremmo che il segretario dem ingigantisse il suo "vizio" di compiacersi e di intestarsi cose fatte da altri. Continuando così domani potremmo sentirgli dire che la tassa di successione l'ha abolita il suo partito o che a Pratica di Mare tra Bush e Putin c'era lui. Una campagna elettorale nel merito non si fa intestandosi le idee che furono di altri, ma raccontando agli italiani quali misure si vogliono mettere in campo per migliorare la loro vita".