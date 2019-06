Lo 007 che guarda il mondo dal buco di internet

Tutto è cominciato con un virus, ma la storia era già iniziata molto prima. Nell'ombra. Evgenij Valentinovic Kasperskij era un compagno della gloriosa Unione Sovietica quando fu accettato all'Istituto di Crittografia, Telecomunicazione e Scienze Informatiche di Mosca. Per un ragazzo sedicenne di Novossijsk, Russia meridionale, voleva dire entrare nel cuore dello Stato. Nel Kgb. Voleva dire tutto. Anno 1989, un salto in avanti: l'ufficiale d'intelligence Evgenij scopre qualcosa di strano nel suo computer: una specie di Tetris sta oscurando lo schermo blocco a blocco, la sicurezza nazionale era messa a rischio da Cascade, un virus che attacca le macchine per una guerra senza vittime ma dagli effetti spaventosi. Kasperskij ha l'idea: resettare tutto. Rifarsi un'altra vita. «Cosa mi ricordo di allora? Nulla. Era top secret».

Otto anni dopo. Eugene Kaspersky, esperto informatico nato nel 1965, ha cambiato nome e ha cambiato missione. Dopo essere riuscito misteriosamente, e grazie a un suo vecchio professore, a smettere la divisa, con un amico e la moglie Natalja fonda una compagnia, un piccolo esercito. Così pensa una parte del mondo, che ancora non ha capito se sia un angelo o un diavolo. La Kaspersky Lab si occupa infatti di sicurezza informatica: oggi è una barriera opposta da milioni di computer agli attacchi cibernetici. Difende governi, aziende, privati cittadini. Corre in Formula 1 per custodire i segreti dei team dagli avversari, si insinua nei meandri del web alla ricerca di spie e criminali. Compila una lista nera aggiornata di malware messa a disposizione di chiunque sia disposto a pagare per averla. Confeziona programmi su misura per ogni pc del mondo. Eugene parla di cose terribili guardandoti con i suoi occhi blu di ghiaccio, ma sorridendo. E nel frattempo, dopo aver divorziato da Natalja (che per anni comunque è stata ai vertici dell'azienda), gira per il mondo, organizza conferenze, raduna imprenditori sul suo yacht, insegna nelle università. E ammonisce: «Il pianeta è sempre più connesso e i nostri figli hanno uno scarso senso della privacy. I cybercriminali sono sempre più aggressivi e non è più questione solo di sicurezza informatica. Difendersi è la linea di confine tra vivere e morire». Un santo dice qualcuno. Un nemico, per molti.

Gli Stati Uniti per esempio: la Kaspersky è stata accusata dall'amministrazione Trump di ingerenza nelle ultime elezioni presidenziali. Di essere il braccio armato di Putin, di aver rubato documenti importanti per la sicurezza nazionale americana. I suoi software sono stati banditi dai computer del governo (anche da quelli britannici e olandesi) e da alcune aziende private come Best Buy. Ma nonostante i sospetti gettati da alcune inchieste giornalistiche, alla fine nessuno ha trovato le prove. «Sono solo supposizioni create ad arte» ribatte lui. Che intanto si è costruito una nuova indipendenza aprendo un data center in Svizzera: «La buona notizia per ora è che l'intelligenza artificiale è più stupida di una zanzara. Ma la cattiva è che la quantità di dati che analizza può essere usata per scopi inimmaginabili. Noi cerchiamo gente capace: informatici, matematici, fisici, ingegneri aerospaziali. Ma anche persone non laureate, se sono valide. Il mondo è cambiato: oggi smartphone e smart Tv sono veicoli inconsapevoli delle più grandi minacce per l'umanità. Noi siamo qui per difenderla». Un cibersanto, insomma. Forse.

Un giornalista di Vice è riuscito l'anno scorso ad entrare al SAS, l'acronimo di Security Analyst Summit, una specie di convention che in realtà è un punto di incontro dove «l'unico limite è la tua immaginazione». Era la decima edizione, sembrava un film di James Bond: Lorenzo Franceschi-Bicchierai a Cancun, in Messico, si è trovato in una specie di open-bar, tra ricercatori, manager, (ex) hacker, belle ragazze e dipendenti dell'azienda. Presenti per allacciare contatti e scambiarsi pareri e informazioni. Kaspersky, salito sul palco jeans e barba incolta, ha parlato pochissimo. Ha sorriso. «Questa è l'unica occasione in cui non tengo una conferenza», ha detto lasciando poi campo libero all'evento. Dove la tequila scorre sempre a fiumi: «Controlla i tuoi drink, mi ha consigliato un partecipante di lunga data che ha chiesto di rimanere anonimo ha scritto il giornalista -. Mi hanno detto che ci sono stati diversi casi di partecipanti che hanno affermato di aver avuto cocktail in cui erano state mischiate droghe, o di persone che facevano irruzione nelle stanze di altri». A caccia di informazioni, qualcuno sospetta.

Perché dentro Kaspersky Lab esiste una organizzazione chiamata GReAT, il Global Research a Analysis Team: secondo un ex ricercatore «fa solo la cosa giusta», ovvero andare a caccia di tutti gli hacker del mondo perché «non può esistere un malware buono. Mai». Però inevitabilmente le operazioni del GreAt si incrociano con quelle delle potenze mondiali. Kaspersky è accusata di aver scoperto e sventato un tentativo di attacco americano alle centrali nucleari iraniane (e gli iraniani sono amici della Russia), così come aver taciuto su attività di spionaggio israeliane (e gli israeliani stavano curiosando tra i documenti dell'amministrazione Trump), od anche di aver messo in pratica boicottaggi per conto di Putin. Eugene scuote la testa e risponde che si tratta di una campagna di stampa pagata dalla concorrenza. E d'altronde la sua azienda anche nel 2018 ha aumentato i ricavi ad oltre 700 milioni di dollari conquistandosi oltre 300 milioni di clienti. «Nel 2017 abbiamo affrontato molte sfide e accuse infondate. Questa è stata la risposta: c'è sempre più gente che ha fiducia in noi». La fiducia, afferma, è la cosa più seria che c'è. Ed è per questo che continua a girare il mondo mettendolo in guardia sul suo destino: «Secondo me internet dovrebbe essere diviso in tre aree: una rossa con dati sensibili dove puoi accedere solo se hai una password di sicurezza, una gialla con contenuti solo per chi è adulto e registrato e una verde per tutti. C'è troppa libertà sul web. E la libertà dovrebbe avere un controllo». Lo dice, ovviamente, sorridendo.