Lutto nella Destra siciliana: è morto il senatore Scalone

Lutto nel mondo della destra siciliana: il senatore Filiberto Scalone è morto a Palermo all'età di 89 anni. Avvocato patrocinante in Cassazione ma soprattutto uomo fortemente legato alla Destra dell'isola, Scalone è stato membro della Direzione nazionale del Movimento Sociale Italiano e componente del Comitato centrale dal 1985 al 1990.

Negli enti locali ha ricoperto numero ruolo. È stato elettro tre volte al Consiglio provinciale di Palermo nel 1975, nel 1980 e nel 1985. Poi è stato capogruppo consiliare dal 1975 al 1990. Dal 1986 al 1990, Scalone è stato componente del Direttivo dell'Unione delle Province siciliane. E nello stesso periodo , ha fatto parte dell'esecutivo dell'Azienda per il Turismo di Palermo. Alle elezioni politiche del 1994 è stato eletto in Sicilia nel Collegio 5 raccogliendo 45.207 preferenze.