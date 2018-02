M5s, abusivismo e favori: chiesto rinvio a giudizio per il sindaco Bagheria

Chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Bagheria del M5s Patrizio Cinque. La Procura di Termini Imerese contesta i reati di turbativa d'asta, falso, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio e omissione di atti d'ufficio, in relazione all'affidamento del servizio dei rifiuti, alla gestione del palasport e a casi di abusivismo edilizio, con il convolgimento di politici, imprenditori e dipendenti comunali. Con Cinque, che si è già autosospeso dal M5s, dovranno presentarsi all'udienza preliminare, l'11 aprile, davanti al Gup Claudio Emanuele Bencivinni, altri 24 imputati.

Le accuse riguardano i presunti favori fatti a un'azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti, alla quale era stata aggiudicata una gara (poi revocata) per la gestione del servizio in città, ma anche l'occhio di riguardo per un'associazione sportiva, alla quale era stato assegnato in gestione il palazzetto dello sport. Ci sono poi soprattutto i favoritismi nei confronti dei familiari del sindaco, preavvertiti di un'indagine su presunti abusi edilizi e identificati in ritardo - sostiene l'accusa - proprio grazie a una precisa richiesta di Cinque alla Polizia municipale.