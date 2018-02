M5s, campagna a ostacoli. Candidato rischia 12 anni

Dei candidati grillini non si salva più nessuno. Giorno dopo giorno viene fuori che Luigi Di Maio è bravo solo a contornarsi di impresentabili. Così, a seguito dello scandalo dei rimborsi fasulli, ora spunta quello dei milioni di euro riciclati da Salvatore Caiata, considerato dal capo politico del M5s una delle «eccellenze» tra i candidati («con Salvatore iniziamo un percorso di contributo di esperienza e professionale», disse il 10 febbraio durante il suo tour a Potenza). Il candidato Cinque stelle in Basilicata, imprenditore nel settore della ristorazione a Siena, dal 2017 presidente del Potenza Calcio, «lucano dell'anno», è indagato per riciclaggio. Sbattuto subito fuori dal Movimento, rischia fino a 12 anni di carcere, ma resta candidato e sarà eletto (operazione che gli garantirà l'immunità per 5 anni) e gioisce: «State tranquilli: non mi ritiro, sono più tosto di prima!». Ma Di Maio il verginello ritratta la stima nei suoi confronti: «Caiata non ci ha informati, è fuori».

È coinvolto in un'inchiesta iniziata nel 2016 sul reimpiego di fondi con Cataldo Staffieri, responsabile de «La Cascina» per Toscana e Umbria con il quale Caiata ha concluso molti affari legati alla compravendita di bar e ristoranti. Quasi tutti i locali di Piazza del Campo, tanto che è soprannominato «il padrone della Piazza»: il «Campo», la «Conca d'Oro», «Liberamente Osteria», «Pomodorino», «La birreria», il «Nannini Massetana», il «Nannini Toselli», questi ultimi due gestiti direttamente da «La Cascina». Perché il giochino - secondo l'accusa - era il seguente: lui comprava questi locali a poco, grazie ai mutui a breve termine che il Monte dei Paschi di Giuseppe Mussari (col quale era molto legato) gli concedeva per milioni di euro; poi affittava quei locali a gente comune che gli pagava somme esorbitanti, con le quali saldava i mutui. Così si ritrovava proprietario, gratuitamente, di immobili che poi, quando i gestori fallivano, rivendeva al quadruplo. A proposto dei legami con Mps, l'ex ad della banca Fabrizio Viola è stato in affitto nella sua villa fuori Siena, dove vive anche la sorella. Caiata prova a difendersi su Facebook definendosi «triste, dispiaciuto, furibondo, con chi senza pietà distrugge la vita di una persona per bene. Mio figlio può essere orgoglioso di suo padre perché ha sempre fatto tutto in modo onesto». Quel che si dice di lui a Siena, invece, è di tutt'altro tenore. Si vociferava della provenienza dubbia dei suoi soldi e che aprisse e chiudesse locali in continuazione in maniera sospetta. Un intricato sistema di scatole cinesi che coinvolge pure l'imprenditore kazako molto noto a Siena, Igor Bidilo, socio al 51% della Sielna Spa, attiva dal 2015 nel settore dell'affitto di aziende, dove è socio il rumeno Maxim Constantin Catalin, collaboratore di Caiata a Siena.

Arrivato a Siena negli anni Novanta, da Potenza, per studiare Scienze politiche, Caiata inizia a fare i suoi primi investimenti grazie al padre banchiere (in un istituto del Sud) del suo compagno di casa di allora, morto poi per cause misteriose. Da allora il padre del ragazzo lo prende sotto la sua ala e foraggia tutti i suoi affari. All'imprenditore potentino è riconducibile oggi una galassia di società, alcune attive, altre no, dalle quali è uscito o figura come azionista o amministratore. Una di queste società è stata fondata con alcuni senesi molto influenti tra i quali, per un ristorante in Piazza, Alfredo Monaci, già membro del cda di Mps dal 2009 al 2012 con Mussari, fratello di Alberto, ex parlamentare, esponente di spicco del Pd, ex presidente del Consiglio regionale della Toscana, grande ras della sinistra Dc senese.

Intanto a Potenza si sta vivendo una sorta di psicodramma calcistico, nel timore che la grana giudiziaria di Caiata possa avere ripercussioni sulla promozione in C dei leoni rossoblù primi in classifica. Dall'entourage del presidente si fa notare che «il presidente è sereno»; e poi: «tutte le operazioni finanziarie di compravendita sono lecite e tracciabili». Ma sul muro dello stadio Viviani, a fianco alla scritta Il Potenza è uno squadrone..., qualcuno ha aggiunto ...ma occhio agli autogol.