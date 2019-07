M5S chiede 1.500 ai parlamentari per organizzare "Italia 5 Stelle"

Millecinquecento euro per Italia 5 Stelle. Per organizzare la kermesse grillina - che quest'anno si terrà il 12 e 13 ottobre a Napoli - i vertici pentastellati hanno chiesto un contributo economico ai propri eletti. Nella mail in possesso dell'AdnKronos si legge: " Come sai, il Movimento 5 Stelle non riceve finanziamenti pubblici e non accetta donazioni dalle lobby. Questo ci permette di avere le mani libere ed è la nostra più grande forza ".

La richiesta

Il testo redatto dai capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, contiene una richiesta ben precisa: " Da sempre organizziamo eventi pubblici con grande parsimonia e riducendo gli sprechi al massimo. Ma abbiamo bisogno di te e del tuo supporto. Aiutaci con una donazione consigliata a partire da 1.500 euro ".