Il M5S fa propaganda pure dentro l'ospedale

Imperia - Immaginate di entrare nel reparto di Neurologia di un ospedale e di trovare, in sala di attesa, accanto ai più classici volantini informativi sulla sclerosi multipla e altre terribili malattie degenerative, delle brochure di propaganda elettorale.

È quanto accaduto a Imperia, dove la segretaria provinciale di Fratelli d'Italia ha denunciato la presenza di depliant del Movimento 5 Stelle. "Non ci sembrava possibile - spiega Fabrizio Cravero, portavoce provinciale FdI -e allora abbiamo chiesto al nostro militante, lì purtroppo per assistere un parente, una seconda fotografia. Ebbene sì, il Movimento 5 Stelle entra negli ospedali e fa propaganda politica". Prosegue Cravero: "E la fa lasciando il materiale pubblicitario elettorale all'interno del reparto di Neurologia, a Imperia, sul tavolino dove giacciono normalmente le brochure per gli utenti, in particolare per la sclerosi multipla o altre malattie che affliggono i pazienti che entrano in quel delicatissimo reparto".

E ancora. "Oppure sul quel tavolino solitamente si trovano consigli per i parenti che vanno a trovare un malato. Gli stessi che vorrebbero veder guarito il proprio caro, senza pensare alle promesse elettorali di Di Maio e degli altri esponenti, anche locali, del 5 Stelle". Cravero ha annunciato che informerà il direttore sanitario della struttura: "affinchè possano trovarsi i responsabili del gesto e chiederemo che detto materiale venga immediatamente tolto da quelli che sono posti riservati per ben altri scopi". Conclude Cravero: "Auspichiamo che anche i vertici locali del Movimento 5 Stelle prendano le distanze da questo becero modo di fare politica e scoprano, con la loro acuta trasparenza che li contraddistingue, chi abbia messo o autorizzato a mettere questi volantini".