M5s, gaffe candidature: l'ammiraglio ora si ritira

La candidatura dell'ammiraglio Rinaldo Veri nelle liste M5s è durata davvero poco. Subito dopo l'annuncio di Di Maio, è scatta subito la retromarcia. Infatti la candidatura dell'ammiraglio è del tutto incompatibile con il regolamento del Pd. L'ammiraglio infatti è già stato eletto consigliere comunale nel Comune di Ortona in provincia di Chieti. E la sua lista aveva appoggiato il Pd. E così lo stesso Veri ha dovuto annunciare la retromarcia: "A malincuore annuncio il ritiro della mia candidatura con il Movimento 5 Stelle. La mia carica di consigliere comunale nel comune di Ortona con una lista civica è incompatibile con quella di candidato nelle liste del Movimento 5 Stelle. Non ero al corrente della regola prevista dal Regolamento del M5S che impedisce a chi ha già una carica elettiva di potersi candidare e proprio per questo non avevo ritenuto necessario informare di questa mia carica il candidato premier Luigi Di Maio, al quale va il mio sincero ringraziamento". La sua avventura tra i 5 stelle era inziata con una dichiarazione in perfetto stile grillino: "Non sono un politico, mi sono candidato con il M5S perché amo l’Italia e credo che ogni cittadino ha necessità di vedere un Paese migliore. È un voto di protesta? E chissenefrega". Ma adesso dovrà rinunciare al suo sogno s 5 stelle...