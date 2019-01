Il M5s ora rischia l'implosione

Il Movimento Cinque Stelle rischia grosso. I grillini potrebbero andare incontro ad un'implosione. Su troppi fronti le scelte dei 5 Stelle stanno mettendo in subuglio la base. La scelta di aprire le porte dell'accoglienza per 15 migranti di Sea Eye e Sea Watch di fatto hanno lasciato sapzio ad una vera e propria rivolta sul web da parte degli iscritti che hanno accusato i vertici di "tradimento" minacciando di votare Salvini. Un altro fronte caldo è poi quello dei vaccini. L'apertura da parte di Girllo che ha firmato il patto Burioni ha scatenato la base no vax dei pentastellati. Il garante del M5s è finito immeditamente nel mirino. Insulti, minacce e stupore per una virata che i grillini duri e puri non si apsettavano. È stata talmente forte la rivolta che lo stesso Grillo ha perso le staffe rispondendo per le rime a chi lo criticava: "Trovare stupefacente che io abbia sottoscritto questo patto richiede una mentalità pari a quella dei terrapiattisti".

Parole durissime che aprono un nuovo fronte interno al Movimento. I Cinque Stelle nelle ultime settimane continuano a perdere terreno nei sondaggi. In sei mesi di governo hanno perso un punto ogni trenta giorni, una vera e propria voragine che di fatto fa i conti con la crescita della Lega. La mossa di "smarcarsi" sui temi caldi come ad esempio l'immigrazione potrebbe però avere una sorta di effetto boomerang con un ulteriore calo dei consensi. La corsa alle Europee è già iniziata con il rientro in Italia di Alessandro Di Battista che dovrebbe affiancare Di Maio nella partita per il voto di maggio. Ma di fatto il rientro dell'ex parlamentare grillino viene visto coem una sorta di "commissariamento" del capo politico che nella sua esperienza di gestione del Movimento ha portato a casa un solo risultato: farsi superare nei consensi dalla Lega. Su questo scenario di rincorsa al consenso il Movimento adesso rischia l'implosione. I Cinque Stelle potrebbero sbattere sul muro dei loro stessi principi. Traditi.