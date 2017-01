M5s risponde a Mentana: "Logo La7 per par condicio"

"Ieri Mentana si è risentito per il fatto che il logo del suo Tg fosse presente nell'immagine del post che denunciava le bufale dei media italiani. Non se la prenda direttore, è stato fatto per par condicio per non far sfigurare troppo i suoi colleghi". È la risposta del Movimento 5 Stelle a Enrico Mentana, direttore del Tg de La7, contenuta in un post scriptum al termine di una nota dei pentastellati postata sul blog di Beppe Grillo.

"E inoltre si trattava di una denuncia politica per criticare il sistema mediatico nel suo complesso. Le auguriamo di continuare a fare informazione che sia rispettosa della verità e dei cittadini ancora a lungo", concludono i pentastellati. La polemica era sorta nella giornata di ieri, dopo che Beppe Grillo aveva rilanciato la proposta di una giuria del popolo per valutare le bufale dei giornali e delle tv. Mentana aveva quindi risposto annunciando una querela a difesa dei suoi giornalisti, dopo che il post in questione conteneva nel titolo l'immagine dei loghi di diverse testate giornalistiche, tra cui appunto quella del Tg de La7.