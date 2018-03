Madre non paga la gita a Praga Botte dalle figlie

Due ragazze di 17 e 20 anni hanno aggredito la mamma a calci e pugni, dopo averla minacciata, perché volevano farsi dare da lei la carta di credito per fare un viaggio a Praga e non accettavano i suoi «no». La donna, dopo le botte, è riuscita a fuggire di casa e si è diretta al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto, dove il personale sanitario le ha riscontrato graffi ed ecchimosi a braccia e gambe, provocate dalla colluttazione con le figlie. La prognosi è stata lieve, sette giorni, ma le due ragazze, che non avevano mai destato particolari preoccupazioni, dovranno rispondere di lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso. La vicenda è finita anche sul tavolo della Procura di Treviso.